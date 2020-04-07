На Буковині зафіксовано ще 25 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Чернівецькій області зафіксовано ще 25 випадків COVID-19. Про це заявив у відеозверненні голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"Виявлено 25 нових випадків зараження. В першу чергу йдеться про місто Чернівці та вкотре Хотин, знову виявлено по п’ять випадків, а інших 15 випадків розподіляються по іншим районам області. Таким чином загальна кількість інфікованих буковинців досягла позначки 273 особи", - розповів Осачук.
Також за його словами, серед нововиявлених хворих на COVID-19 в Чернівецькій області є троє священослужителів.
Нагадаємо, у медичних закладах Чернівецької області, станом на 7 квітня, перебуває 170 пацієнтів, з них у 59 підтверджено COVID-19.