На Буковине за сутки зафиксировано 385 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 385 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 21 658 случаев болезни. За последние сутки 86 человек выздоровели, 10 442 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерло 462 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1410 образцов.
Больше подробностей о ситуации в области председатель Черновицкой ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7041 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.