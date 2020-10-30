На Буковині за добу зафіксовано 385 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 385 нових випадків інфікування COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 21 658 випадків хвороби. За останню добу 86 людей одужали, 10 442 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померло 462 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1410 зразків.
Більше подробиць щодо ситуації в області голова Чернівецької ОДА не навів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 041 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.