На Буковине уже почти 5 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На Буковине за 2 июля официально подтверждено еще 41 случай заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 487 образцов. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4935 человека”, — написал Осачук.
Он добавил, что 78 буковинцев за последние сутки выздоровели от COVID-19. “Это значительное число, однако заниматься легкомыслием все еще не следует, вирус пока не отступил”, — подчеркнул глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.