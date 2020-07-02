На Буковині вже майже 5 тис. інфікованих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На Буковині за 2 липня офіційно підтверджено ще 41 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 487 зразків. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4935 особи”, — написав Осачук.
Він додав, що 78 буковинців за останню добу одужали від COVID-19. “Це значне число, проте легковажити все ще не слід, вірус поки не відступив”, — підкреслив очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.