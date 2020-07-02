На Буковині вже майже 5 тис. інфікованих COVID-19

“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4935 особи”, — написав Осачук.

Він додав, що 78 буковинців за останню добу одужали від COVID-19. “Це значне число, проте легковажити все ще не слід, вірус поки не відступив”, — підкреслив очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.