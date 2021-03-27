На Буковине уже 69 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 407 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 137 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 69 055 случаев болезни. За последние сутки 137 человека выздоровели, 49 360 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 328 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 942 образцов и 865 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 632 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 751 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.