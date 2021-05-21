На Буковине обнаружили 64 новых случая коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 64 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровела 591 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 795 случая болезни. За последние сутки 591 человек выздоровел, 73843 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 739 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 580 ПЦР-исследований и 566 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 175 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 101 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.