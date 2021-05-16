На Буковине обнаружили 59 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 59 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 423 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 432 случаев болезни. За последние сутки 423 человек выздоровели, 70 693 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 723 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 447 ПЦР-исследований и 156 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.