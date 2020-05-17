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На Буковине обнаружили 19 новых случаев коронавируса, в общем 2713

Киев • УНН

 • 13095 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. На Буковине 17 мая официально подтверждено еще 19 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 150 новых образцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачук.

На Буковине обнаружили 19 новых случаев коронавируса, в общем 2713

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2713 человек.

26 человек выздоровели от COVID-19 на Буковине, они дважды получили отрицательные результаты тестов.

За день пять человек умерли.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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