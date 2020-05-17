На Буковині виявили 19 нових випадків коронавірусу, загалом 2713

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2713 осіб.

26 осіб одужали від COVID-19 на Буковині, вони двічі отримали негативні результати тестів.

За день п’ятеро людей померли.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.