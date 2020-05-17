На Буковині виявили 19 нових випадків коронавірусу, загалом 2713
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На Буковині 17 травня офіційно підтверджено ще 19 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 150 нових зразків. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2713 осіб.
26 осіб одужали від COVID-19 на Буковині, вони двічі отримали негативні результати тестів.
За день п’ятеро людей померли.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.