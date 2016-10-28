На Буковине будут судить водителя, сбившего насмерть девушку и скрылся

КИЕВ. 28 октября. УНН. Прокуратура Ивано-Франковской области направила в суд дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 20-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.