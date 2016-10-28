На Буковині судитимуть водія, який збив насмерть дівчину та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прокуратура Івано-Франківської області направила до суду справу щодо чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння збив насмерть 20-річну дівчину та втік з місця ДТП. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Установлено, що 36-річний житель Богородчанського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Mitsubishi Galant, збив 20-річну дівчину.
Після вчинення ДТП водій втік з місця події, залишивши постраждалу на узбіччі проїзної частини дороги. У результаті ДТП дівчина померла.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.