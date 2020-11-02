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13:25 • 43268 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 85104 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Буковине произошло два смертельных ДТП

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Черновицкой области в воскресенье произошло два смертельных ДТП — в селах Карапчов и Зеленов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

По данным полиции, в селе Карапчов 18-летний водитель Renault Megane не справился с управлением, автомобиль перевернулся, а пострадавший умер от травм до приезда скорой помощи.

Еще одно ДТП произошло в селе Зеленов — 42-летний водитель “ВАЗ” въехал в дерево. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.

“Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Белгород-Днестровском районе Одесской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.

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