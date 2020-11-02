На Буковине произошло два смертельных ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Черновицкой области в воскресенье произошло два смертельных ДТП — в селах Карапчов и Зеленов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
По данным полиции, в селе Карапчов 18-летний водитель Renault Megane не справился с управлением, автомобиль перевернулся, а пострадавший умер от травм до приезда скорой помощи.
Еще одно ДТП произошло в селе Зеленов — 42-летний водитель “ВАЗ” въехал в дерево. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.
“Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Белгород-Днестровском районе Одесской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.