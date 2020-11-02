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На Буковині сталося дві смертельних ДТП

На Буковині сталося дві смертельних ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Чернівецькій області у неділю сталося дві смертельні ДТП — у селах Карапчів та Зеленів. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.

За даними поліції, у селі Карапчів 18-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся, а потерпілий помер від ушкоджень до приїзду швидкої допомоги.

Ще одна ДТП сталася у селі Зеленів — 42-річний водій “ВАЗ” в’їхав в дерево. Унаслідок автопригоди потерпілий помер на місці події.

“Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Білгород-Дністровському районі Одеської області встановлюють обставини ДТП, через яку загинув пішохід.

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