В Одеській області внаслідок ДТП загинув пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Білгород-Дністровському районі Одеської області встановлюють обставини ДТП, через яку загинув пішохід. Про це повідомляє ГУНП в регіоні, передає УНН.
Зазначається, що ДТП сталася 1 листопада близько 19-ї години неподалік села Старокозаче за участі автомобіля Toyota.
«За попередніми даними, водій зачепив перехожого біля автозаправної станції. Чоловік негайно викликав потерпілому «швидку», але, на жаль, той від отриманих травм у лікарні помер», – повідомили в поліції.
Додається, що всі обставини смертельної аварії встановлюються.
Як повідомляв УНН, у місті Ізмаїл Одеської області нетверезий чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у дерево, внаслідок чого двоє пасажирів загинули на місці та ще двох пасажирів госпіталізували.