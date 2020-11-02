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В Одесской области в результате ДТП погиб пешеход

В Одесской области в результате ДТП погиб пешеход

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Белгород-Днестровском районе Одесской области устанавливают обстоятельства ДТП, из-за которого погиб пешеход. Об этом сообщает ГУНП в регионе, передает УНН.

Отмечается, что ДТП произошло 1 ноября около 19 часов возле села Староказачье с участием автомобиля Toyota.

“По предварительным данным, водитель задел прохожего возле автозаправочной станции. Мужчина немедленно вызвал пострадавшему „скорую“, но, к сожалению, тот от полученных травм в больнице скончался”, — сообщили в полиции.

Добавляется, что все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, в городе Измаил Одесской области нетрезвый мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, в результате чего двое пассажиров погибли на месте, еще двое пассажиров госпитализированы.

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