На Буковине количество больных коронавирус в сутки идет на спад

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 299 случаев болезни. За последние сутки 721 человек выздоровел, 69781 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1718 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 567 ПЦР-исследований и 708 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.