На Буковине количество больных коронавирус за сутки идет на спад
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 69 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 475 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 856 случаев болезни. За последние сутки 475 человека выздоровели, 66255 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1694 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 568 ПЦР-исследований и 7 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.