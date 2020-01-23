На Буковине мужчину госпитализировали с переохлаждением
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Черновцах мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом - переохлаждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации патрульной полиции Черновицкой области.
"Мужчину доставили в больницу для обследования. Предварительный диагноз - переохлаждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Черновцах женщина увидела мужчину, который лежит недалеко от моста, на улице Русская и сразу вызвала патрульных.
"Оперативно прибыв на место происшествия полицейские сразу направились к гражданину, который неподвижно лежал и нуждался в помощи. Подойдя к мужчине инспекторы пытались поднять его самостоятельно, попытки были тщетными. На помощь стражам порядка пришли неравнодушные граждане, а впоследствии прибыл еще один экипаж полиции. Патрульные сразу установили личность гражданина, поскольку, сегодня, около 9 часов получили сообщение об исчезновении мужчины. Совместными усилиями гражданина удалось донести до кареты скорой медицинской помощи, которую полицейские вызвали сразу по прибытию на место происшествия", - отметили в отделе коммуникации.
Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину с переохлаждением и алкогольной интоксикацией.