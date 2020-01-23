На Буковині чоловіка госпіталізували з переохолодженням
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Чернівцях чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом – переохолодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації патрульної поліції Чернівецької області.
"Чоловіка доставили до лікарні для обстеження. Попередній діагноз — переохолодження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Чернівцях жінка побачила чоловіка, який лежить неподалік мосту, що на вулиці Руська та одразу викликала патрульних.
"Оперативно прибувши на місце події поліцейські одразу направилися до громадянина, який нерухомо лежав та потребував допомоги. Підійшовши до чоловіка інспектори намагалися підняти його самостійно, спроби були марними. На допомогу охоронцям порядку прийшли небайдужі громадяни, а згодом прибув ще один екіпаж поліції. Патрульні одразу встановили особу громадянина, оскільки, сьогодні, близько 9-ї години отримали повідомлення про зникнення чоловіка. Спільними зусиллями громадянина вдалося донести до карети швидкої медичної допомоги, яку поліцейські викликали одразу по прибуттю на місце події", - зазначили у відділі комунікації.
Нагадаємо, на Львівщині госпіталізували чоловіка з переохолодженням та алкогольною інтоксикацією.