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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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На Буковине мужчина зарезал жену, а затем убил себя ножом в грудь

Киев • УНН

 • 15314 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В воскресенье, 26 января, в Герцаевский отделения полиции, в Черновицкой области поступило сообщение от врача о том, что в селе Острица Герцаевского района во время семейной ссоры мужчина смертельно ранил свою жену, а затем, вероятно, совершил самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

На Буковине мужчина зарезал жену, а затем убил себя ножом в грудь

“Правоохранители установили, что 43-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений жене. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. После чего мужчина скорее всего, лишил себя жизни”, — говорится в сообщении.

“Полицейские осмотрели тело мужчины и зафиксировали у него ножевое ранение в область грудной клетки, что и стало вероятной причиной смерти. Для точного установления причин смерти тела супругов направлено на судебно-медицинскую экспертизу”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели осмотр дома. “В ходе этого было обнаружено тело жены погибшего. Осмотром тела погибшей правоохранители обнаружили ножевые ранения. Предварительно, смерть 36-летней женщины наступила в результате полученных травм”, — добавили в пресс-центре.

“По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установка всех обстоятельств”, — резюмировали правоохранители.

Напомним, в Донецкой области мужчина застрелил товарища из ружья во время застолья.

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