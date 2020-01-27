На Буковині чоловік зарізав дружину, а потім вбив себе ножем у груди
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У неділю, 26 січня, до Герцаївського відділення поліції, що в Чернівецькій області, надійшло повідомлення від лікаря про те, що в селі Остриця Герцаївського району під час сімейної сварки чоловік смертельно поранив свою дружину, а потім, ймовірно, вчинив самогубство. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
“Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік наніс декілька ножових поранень дружині. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці події. Після чого чоловік скоріш за все, позбавив себе життя”, — йдеться у повідомленні.
“Поліцейські оглянули тіло чоловіка та зафіксували у нього ножове поранення в область грудної клітини, що й стало ймовірною причиною смерті. Для точного встановлення причин смерті тіла подружжя направлено на судово-медичну експертизу”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці провели огляд будинку. “У ході цього було виявлено тіло дружини загиблого. Оглядом тіла загиблої правоохоронці виявили ножові поранення. Попередньо, смерть 36-річної жінки настала у результаті отриманих травм”, — додали у пресцентрі.
“За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває встановлення усіх обставин”, — резюмували правоохоронці.
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