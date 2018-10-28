На борту фрегата ВМФ Канады произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На борту канадского военного судна, находившегося у побережья Норвегии, произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадский телеканал CBC.
“Небольшой пожар возник в газотурбинных двигателей канадского военного судна “Галифакс”, — указано в сообщении.
Команда обнаружила пожар около 5:30 утра и быстро потушила его. Никто из членов экипажа в результате инцидента не пострадал. “Команда расследует причину возгорания и определит, сможет ли двигатель использоваться в дальнейшем”, — добавляет CBC.
Также известно, что во время пожара канадский фрегат был на севере Атлантического океана, где принимал участие в учениях НАТО. “Канада отправила около 2000 военных, присоединились к партнерам из 31 страны в этих учениях”, — отмечается в статье.
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