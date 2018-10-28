На борту фрегата ВМФ Канади сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На борту канадського військового судна, що перебувало поблизу узбережжя Норвегії, сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на канадський телеканал CBC.
“Невелика пожежа виникла у газотурбінному двигуні канадського військового судна “Галіфакс”, — вказано у повідомленні.
Команда виявила пожежу близько 5:30 ранку й швидко загасила її. Ніхто із членів екіпажу унаслідок інциденту не постраждав. “Команда розслідує причину загоряння й визначить, чи двигун може використовуватися надалі”, — додає CBC.
Також відомо, що під час пожежі канадський фрегат перебував на півночі Атлантичного океану, де брав участь у навчаннях НАТО. “Канада відправила близько 2000 військових, які приєдналися до партнерів із 31 країни у цих навчаннях”, — зауважується у статті.
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