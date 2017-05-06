На Болотной площади в Москве задержали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня на Болотной площади в Москве были задержаны семь человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передает УНН.
Согласно сообщению, задержанные стояли с плакатами в поддержку фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих.
Также сообщается, что часть активистов, которые были задержаны, не стояла с плакатами, а просто сидела на скамейках возле площади.
Напомним, в Москве вышли на акцию в годовщину разгона митинга на Болотной площади.
По данным московской полиции, на проспекте Сахарова завершился согласованный с властями Москвы митинг оппозиции. По данным правоохранителей, в нем приняло участие около 1 тыс. человек. "Нарушений общественного порядка не допущено", - добавили в полиции.
При этом, по подсчетам волонтерского объединения "Белый счетчик", участие в акции взяли около 3 тыс. человек.
Организаторы акции ожидали около 10 тыс. участников.