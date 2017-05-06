На Болотній площі у Москві затримали сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні на Болотній площі в Москві було затримано семеро осіб. Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає УНН.
Згідно з повідомленням, затримані стояли з плакатами на підтримку фігуранта "болотної справи" Івана Непомнящих.
Також повідомляється, що частина активістів, які були затримані, не стояла з плакатами, а просто сиділа на лавках біля площі.
Нагадаємо, у Москві вийшли на акцію в річницю розгону мітингу на Болотній площі.
За даними московської поліції, на проспекті Сахарова завершився узгоджений владою Москви мітинг опозиції. За даними правоохоронці, у ньому взяло участь близько 1 тис. людей. "Порушень громадського порядку не допущено", - додали у поліції.
При цьому, за підрахунками волонтерського об’єднання "Білий лічильник", участь в акції взали близько 3 тис. людей.
Організатори акції очікували приблизно 10 тис. учасників.