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На блокпосту в Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пограничник

На блокпосту в Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пограничник

Киев  •  УНН

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В Одесском районе водитель сбил двух военнослужащих Государственной пограничной службы, один из них погиб. 66-летний водитель был трезв, его задержали, возбуждено уголовное дело.

В понедельник вечером на блокпосту в Одесском районе водитель ВАЗа сбил двух пограничников, один из которых погиб. Другой был доставлен в больницу с травмами. Водитель автомобиля был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Как сообщается, событие произошло 2 декабря около 18:00. По данным правоохранителей, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки об ограничении скорости перед блокпостом и сбил двух пограничников.

Водителя проверили на состояние опьянения - он трезв. Его задержали в процессуальном порядке.

Следователи полиции Одесской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения. Досудебное расследование продолжается.

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