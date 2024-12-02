Смертельное ДТП в Днепре: 19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении

19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на офис Генпрокурора.

... сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 1 декабря 2024 года водитель, превысив скорость, столкнулся с автомобилем "Ford". В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка "Ford", а другие пассажиры, среди которых были дети, и водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Правоохранители задержали водителя "BMW" согласно ст. 208 УПК Украины. Сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в Днепропетровской области при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров областной прокуратуры.

Напомним

Вчера, в Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

По данным источников УНН, за рулем находился 19-летний житель Днепра, а не 17-летний, как об этом сообщали в СМИ.