На блокпосту Донецкой области у киевлянина изъяли боеприпасы и холодное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На блокпосту в Славянском районе у 24-летнего киевлянина изъяты боеприпасы и холодное оружие. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой облас
На блокпосту у села Малиновка Славянского района был остановлен автомобиль, следовавший в сторону Бахмута. При проверке одного из пассажиров, жителя Киева 1992 года рождения, правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5. При дальнейшем осмотре салона машины и вещей правонарушителя оказалось, что он перевозил также два ножа и пакет весом около 750 грамм - с веществом, похожим на порох.
Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1, 2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.