На блокпосту Донеччини у киянина вилучили боєприпаси та холодну зброю

На блокпосту біля села Малинівка Слов’янського району був зупинений автомобіль, який прямував у бік Бахмута. При перевірці одного з пасажирів, жителя Києва 1992 року народження, правоохоронці виявили дві гранати РГД-5. При подальшому огляді салону машини і речей правопорушника виявилося, що той перевозив також два ножа і пакет вагою близько 750 грам — з речовиною, схожою на порох.

Все вилучене направлено на експертизу. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1, 2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.