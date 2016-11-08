На блокпосту возле Мариуполя обнаружили гранаты

Так, у водителя грузовика при проверки полицейские обнаружили гранаты Ф-1 и РГД - 5 с запалом. 52-летний житель другого государства пояснил, что взял их в населенном пункте Волновахского района и возил с собой.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное хранение боеприпасов) УК Украины.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.