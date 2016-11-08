На блокпосту возле Мариуполя обнаружили гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили и изъяли гранаты на Мангушском блокпосту в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, у водителя грузовика при проверки полицейские обнаружили гранаты Ф-1 и РГД - 5 с запалом. 52-летний житель другого государства пояснил, что взял их в населенном пункте Волновахского района и возил с собой.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное хранение боеприпасов) УК Украины.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.