На блокпості біля Маріуполя виявили гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці виявили та вилучили гранати на Мангушському блокпості в Донецькій області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, у водія вантажівки при перевірці поліцейські виявили гранати Ф-1 та РГД – 5 з запалами. 52-річний житель іншої держави пояснив, що взяв їх у населеному пункті Волноваського району та возив із собою.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне зберігання боєприпасів) КК України.
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.