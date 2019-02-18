На блок посту в Донецкой области задержали священнослужителя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня на блок посту Славянской оперативной зоны был остановлен для дачи разъяснений священнослужитель. Об этом журналисту сообщил УНН начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Иванна Ященко.
"Сегодня около 12:30 на блок посту Славянской оперативной зоны было остановлено священнослужителя. Согласно данным МВД он мог поддерживать связь с незаконными вооруженными формированиями. Поэтому его доставили в Славянский отдел полиции где в присутствии адвоката опросили и отпустили", - сказала Ященко.
По ее словам, это стандартная процедура, которую проходят все лица, которые вызывают сомнения.
"То есть мы его доставили, проверили действительно соответствуют действительности ли его связь или не отвечает и отпустили", - отметила Ященко.
Также, по информации УПЦ было остановлено на блок посту митрополита Горловского и Славянского Митрофана.
Напомним, глава МИД Чехии Томаш Петршичек призвал Европейский Союз быть активным в регионе украинского Донбасса.
Ранее УНН сообщал, что наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в МА "Борисполь" по поручению правоохранительных органов.