На блок посту в Донецкой области задержали священнослужителя

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58785 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124727 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126420 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127464 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124038 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157229 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117731 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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На блок посту в Донецкой области задержали священнослужителя

На блок посту в Донецкой области задержали священнослужителя

Киев  •  УНН

 • 14475 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня на блок посту Славянской оперативной зоны был остановлен для дачи разъяснений священнослужитель. Об этом журналисту сообщил УНН начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Иванна Ященко.

"Сегодня около 12:30 на блок посту Славянской оперативной зоны было остановлено священнослужителя. Согласно данным МВД он мог поддерживать связь с незаконными вооруженными формированиями. Поэтому его доставили в Славянский отдел полиции где в присутствии адвоката опросили и отпустили", - сказала Ященко.

По ее словам, это стандартная процедура, которую проходят все лица, которые вызывают сомнения.

"То есть мы его доставили, проверили действительно соответствуют действительности ли его связь или не отвечает и отпустили", - отметила Ященко.

Также, по информации УПЦ было остановлено на блок посту митрополита Горловского и Славянского Митрофана.

Напомним, глава МИД Чехии Томаш Петршичек призвал Европейский Союз быть активным в регионе украинского Донбасса.

Ранее УНН сообщал, что наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в МА "Борисполь" по поручению правоохранительных органов.

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