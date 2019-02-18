На блок посту в Донецкой области задержали священнослужителя

"Сегодня около 12:30 на блок посту Славянской оперативной зоны было остановлено священнослужителя. Согласно данным МВД он мог поддерживать связь с незаконными вооруженными формированиями. Поэтому его доставили в Славянский отдел полиции где в присутствии адвоката опросили и отпустили", - сказала Ященко.



По ее словам, это стандартная процедура, которую проходят все лица, которые вызывают сомнения.



"То есть мы его доставили, проверили действительно соответствуют действительности ли его связь или не отвечает и отпустили", - отметила Ященко.



Также, по информации УПЦ было остановлено на блок посту митрополита Горловского и Славянского Митрофана.



Напомним, глава МИД Чехии Томаш Петршичек призвал Европейский Союз быть активным в регионе украинского Донбасса.



Ранее УНН сообщал, что наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в МА "Борисполь" по поручению правоохранительных органов.