На блок посту в Донецькій області затримали священнослужителя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні на блок посту Слов’янської оперативної зони було зупинено для дачі роз'яснень священнослужителя. Про це журналісту УНН повідомив начальник відділу комунікації поліції Донецької області Іванна Ященко.
"Сьогодні, близько 12:30 на блок посту Слов’янської оперативної зони було зупинено священнослужителя. Згідно з даними МВС він міг підтримувати зв'язок із незаконними збройними формуваннями. Тому його було доправлено до Слов’янського відділу поліції де в присутності адвоката опитали і відпустили", - сказала Ященко.
За її словами, це стандартна процедура, яку проходять всі особи, які викликають сумніви.
"Тобто ми його доправили, перевірили чи дійсно відповідають дійсності його зв’язок чи не відповідає і відпустили", - зазначила Ященко.
Також, за інформацією УПЦ було зупинено на блок посту митрополита Горлівського і Слов’янського Митрофана.
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