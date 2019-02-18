На блок посту в Донецькій області затримали священнослужителя

"Сьогодні, близько 12:30 на блок посту Слов’янської оперативної зони було зупинено священнослужителя. Згідно з даними МВС він міг підтримувати зв'язок із незаконними збройними формуваннями. Тому його було доправлено до Слов’янського відділу поліції де в присутності адвоката опитали і відпустили", - сказала Ященко.



За її словами, це стандартна процедура, яку проходять всі особи, які викликають сумніви.



"Тобто ми його доправили, перевірили чи дійсно відповідають дійсності його зв’язок чи не відповідає і відпустили", - зазначила Ященко.



Також, за інформацією УПЦ було зупинено на блок посту митрополита Горлівського і Слов’янського Митрофана.



Нагадаємо, голова МЗС Чехії Томаш Петршічек закликав Європейський Союз бути активнішим у регіоні українського Донбасу.



Раніше УНН повідомляв, що намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в МА "Бориспіль" за дорученням правоохоронного органу.

