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На блок посту в Донецькій області затримали священнослужителя

На блок посту в Донецькій області затримали священнослужителя

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні на блок посту Слов’янської оперативної зони було зупинено для дачі роз'яснень священнослужителя. Про це журналісту УНН повідомив начальник відділу комунікації поліції Донецької області Іванна Ященко.

"Сьогодні, близько 12:30 на блок посту Слов’янської оперативної зони було зупинено священнослужителя. Згідно з даними МВС він міг підтримувати зв'язок із незаконними збройними формуваннями. Тому його було доправлено до Слов’янського відділу поліції де в присутності адвоката опитали і відпустили", - сказала Ященко.

За її словами, це стандартна процедура, яку проходять всі особи, які викликають сумніви.

"Тобто ми його доправили, перевірили чи дійсно відповідають дійсності його зв’язок чи не відповідає і відпустили", - зазначила Ященко.

Також, за інформацією УПЦ було зупинено на блок посту митрополита Горлівського і Слов’янського Митрофана.

Нагадаємо, голова МЗС Чехії Томаш Петршічек закликав Європейський Союз бути активнішим у регіоні українського Донбасу.

Раніше УНН повідомляв, що намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в МА "Бориспіль" за дорученням правоохоронного органу.

Українські Національні Новини

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