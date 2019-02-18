Голова МЗС Чехії закликав ЄС звертати більше уваги на Донбас

"Разом з (міністром іноземних справ Данії, - ред.) Андерсом Самуельсеном ми повідомляли про наш візит до східної України на Раді закордонних справ (Євросоюзу, - ред.). Ми були шоковані серйозністю гуманітарної ситуації, викликаної війною. ЄС має бути активнішим і більш видним у регіоні. Ми підтримуємо відкриття регіонального відділку зв'язку в Представництві ЄС в Україні у Маріуполі", - зазначив чеський дипломат.

Петршичек також висловився щодо річниці спроби придушення Майдану

"Сьогодні п'ять років з дня нападу міліції на демонстрантів у Києві на Майдані. За три дні померло більше сотні людей, інші зникли безслідно. Це була трагедія не тільки для України, але й для всієї Європи", - підкреслив він.

Нагадаємо, очільники МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.