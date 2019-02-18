Глава МИД Чехии призвал ЕС обращать больше внимания на Донбасс

"Вместе с (министром иностранных дел Дании, - ред.) Андерсом Самуэльсеном мы сообщали о нашем визите на восток Украины на Совете иностранных дел (Евросоюза, - ред.). Мы были шокированы серьезностью гуманитарной ситуации, вызванной войной. ЕС должен быть активным и более видным в регионе. Мы поддерживаем открытие регионального отделения связи в Представительстве ЕС в Украине в Мариуполе", - отметил чешский дипломат.

Петршичек также высказался относительно годовщины попытки подавления Майдана.

"Сегодня пять лет со дня нападения милиции на демонстрантов в Киеве на Майдане. За три дня умерло более сотни человек, другие исчезли бесследно. Это была трагедия не только для Украины, но и для всей Европы", - подчеркнул он.

Напомним, руководители МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.