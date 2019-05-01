На берегу реки в Винницкой области нашли человеческий скелет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На берегу реки Соб в городе Ильинцы в Винницкой области обнаружены останки человеческого скелета. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Недалеко от реки обнаружены человеческие кости и одежда. Первичным осмотром на костях не обнаружено следов переломов. Найденное направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и давности наступления смерти и установления других обстоятельств.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Харькове в заброшенном здании, где сейчас никто не проживает, нашли человеческий череп.
Напомним, ужасную находку обнаружили на полигоне бытовых отходов на Николаевской области. Среди мусора обнаружены фрагменты человеческого тела.