На берегу реки в Винницкой области нашли человеческий скелет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108847 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111573 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139956 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114759 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139821 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На берегу реки в Винницкой области нашли человеческий скелет

На берегу реки в Винницкой области нашли человеческий скелет

Киев  •  УНН

 • 30937 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На берегу реки Соб в городе Ильинцы в Винницкой области обнаружены останки человеческого скелета. Об этом  УНН сообщили в правоохранительных органах.

Недалеко от реки обнаружены человеческие кости и одежда. Первичным осмотром на костях не обнаружено следов переломов. Найденное направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и давности наступления смерти и установления других обстоятельств.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Харькове в заброшенном здании, где сейчас никто не проживает, нашли человеческий череп.

Напомним, ужасную находку обнаружили на полигоне бытовых отходов на Николаевской области. Среди мусора обнаружены фрагменты человеческого тела.

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