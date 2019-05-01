На березі річки на Вінниччині знайшли людський скелет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На березі річки Соб у місті Іллінці у Вінницькій області виявлено рештки людського скелета. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Неподалік річки виявлено людські кістки та одяг. Первинним оглядом на кістках не виявлено слідів переломів. Знайдене направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин та давності настання смерті та встановлення інших обставин.
Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Харкові у покинутій будівлі, де наразі ніхто не проживає, знайшли людський череп.
Нагадаємо, жахливу знахідку виявили на полігоні побутових відходів на Миколаївщині. Серед сміття виявлені фрагменти людського тіла.