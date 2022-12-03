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На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг пытается осуществить наступление – Генштаб

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг пытается осуществить наступление – Генштаб

Киев • УНН

 • 781587 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок», - говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также произвели 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, ракетный удар потерпел объект гражданской инфраструктуры города Краматорск.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площанка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

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