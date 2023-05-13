На Бахмутском направлении из-за артобстрела ранены 3 полицейских - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На Бахмутском направлении из-за артиллерийского обстрела ранены трое полицейских, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.
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"Во время артиллерийского обстрела на Бахмутском направлении ранения получили трое полицейских", - говорится в сообщении.
Детали
При этом, как сообщили в полиции, за прошедшие сутки враг 21 раз обстрелял Донецкую область. "Под прицелом российских войск оказались 13 населенных пунктов: города Константиновка, Авдеевка, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Торецк, Дружковка, пгт Ясногорка, села Новоукраинка, Пречистовка, Новокалиново, Карловка, Приволье", - отметили правоохранители.
Как указано, уничтожено и повреждено 106 гражданских объектов – 75 жилых домов, предприятия, магазины, АЗС, складское помещение, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовые трубы, линии электросетей.
"Ракетами С-300 оккупанты обстреляли Краматорск. Разрушениям подверглись 13 частных домов, здание предприятия, хозяйственная постройка. Информации о жертвах не поступало. В результате ракетного удара по Дружковке повреждены 3 многоквартирных дома, ранены два человека", - сообщили в полиции.
Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, "накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, повреждено 7 многоэтажек. Кроме того, ночью враг обстрелял Краматорск - повредил 2 дома и троллейбусные линии".
Из артиллерии и "Смерчей", как отметили в полиции, российские военные ударили по Константиновке, травмировали гражданское лицо. Разрушениям подверглись более 30 частных домов, два многоквартирных, магазины, критическая инфраструктура.
"Градами", по данным полиции, враг атаковал Торецк. Снаряды попали в многоквартирные и частные дома, магазин, админздание предприятия, хозяйственные постройки и тому подобное. Предварительно – без пострадавших.
По данным Кириленко, также Угледар подвергся авиаудару.
Напомним
За сутки россияне ранили 4 жителей Донецкой области, сообщил глава ОВА.