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На Бахмутському напрямку через артобстріл поранено 3 поліцейських - поліція

На Бахмутському напрямку через артобстріл поранено 3 поліцейських - поліція

Київ • УНН

 • 683668 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. На Бахмутському напрямку через артилерійський обстріл поранено трьох поліцейських, повідомили у ГУНП у Донецькій області, пише УНН.

Цитата

"Під час артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку поранення отримали троє поліцейських", - ідеться у повідомленні.

Деталі

При цьому, як повідомили у поліції, минулої доби ворог 21 раз обстріляв Донеччину. "Під прицілом російських військ опинились 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Авдіївка, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Торецьк, Дружківка, смт Ясногірка, села Новоукраїнка, Пречистівка, Новокалинове, Карлівка, Привілля", - зазначили правоохоронці.

Як вказано, знищено та пошкоджено 106 цивільних об’єктів – 75 житлових будинків, підприємства, магазини, АЗС, складське приміщення, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, газові труби, лінії електромереж.

"Ракетами С-300 окупанти обстріляли Краматорськ. Руйнувань зазнали 13 приватних осель, будівля підприємства, господарча споруда. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок ракетного удару по Дружківці пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, поранено двох людей", - повідомили у поліції.

Як уточнив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, "напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Дружківці пошкоджено 7 багатоповерхівок. Крім того, вночі ворог обстріляв Краматорськ - пошкодив 2 будинки та тролейбусні лінії".

З артилерії та "Смерчів", як зазначили у поліції, російські військові вдарили по Костянтинівці, травмували цивільну особу. Руйнувань зазнали понад 30 приватних будинків, два багатоквартирні, магазини, критична інфраструктура.

"Градами", за даними поліції, ворог атакував Торецьк. Снаряди влучили у багатоквартирні та приватні будинки, магазин, адмінбудівлю підприємства, господарчі споруди тощо. Попередньо – без постраждалих.

За даними Кириленка, також Вугледар зазнав авіаудару. 

Нагадаємо

За добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини, повідомив голова ОВА.

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