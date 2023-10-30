На Авдеевском направлении уничтожили уже шестой российский Су-25 - Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. на Авдеевском направлении уничтожили уже шестой российский штурмовик Су-25, сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
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"Уничтожен еще один российский Су-25. Уже шестой на Авдеевском направлении с 10 октября этого года", - написал Тарнавский в Телеграм.
Детали
По словам командующего, всего на Таврическом направлении враг нанес 21 авиаудар, провел 36 боевых столкновений и совершил 1086 артобстрелов.
"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского", - указал Тарнавский.
Он сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1387 огневых задач. "Общие потери врага составили 527 человек. Уничтожено 49 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 6 ББМ, 4 артсистемы, один самолет, 23 БПЛА, 8 автомобилей. Уничтожены и 4 склада боеприпасов врага", - отметил командующий.
"В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - сообщил Тарнавский.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 299 940 человек, 5190 танков, 321 самолета и сотен единиц другой военной техники.