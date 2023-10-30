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БМ-27 «Ураган»

На Авдіївському напрямку знищили вже шостий російський Су-25 - Тарнавський

Київ • УНН

 • 36189 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку знищили вже шостий російський штурмовик Су-25, повідомив у понеділок командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

На Авдіївському напрямку знищили вже шостий російський Су-25 - Тарнавський

Цитата

"Знищено ще один російський Су-25. Вже шостий на Авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року", - написав Тарнавський у Телеграм.

Деталі

Зі слів командувача, загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 21 авіаудару, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1086 артобстрілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського", - вказав Тарнавський.

Він повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1387 вогневих завдань. "Загальні втрати ворога становили 527 осіб. Знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 6 ББМ, 4 артсистеми, один літак, 23 БпЛА, 8 автомобілів. Знищено і 4 склади боєприпасів ворога", - зазначив командувач.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - повідомив Тарнавський.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 299 940 осіб, 5190 танків, 321 літака та сотень одиниць іншої військової техніки.

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