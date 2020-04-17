Госгеонедра продали на аукционе три участка на более 3,3 млн гривен

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 12636 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 26570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 44387 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 47719 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 67289 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70770 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100750 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105233 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130477 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130170 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 105907 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 78553 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 45328 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 97980 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 32906 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 67271 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 97980 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 134659 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 177545 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 162416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 25525 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 78553 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 105907 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105525 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105210 просмотра
Актуальное
Госгеонедра продали на аукционе три участка на более 3,3 млн гривен

Госгеонедра продали на аукционе три участка на более 3,3 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 18018 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На аукционе Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков, всего было продано три участка стоимостью 3 310 429 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной добывающего производства Украины.

“16 апреля завершились первые в этом году аукционы на получение специальных разрешений. В общем Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков стоимостью от 5160 до 4 484 802 грн. Суммарная стоимость выставленных лотов — 7 944 677 грн. Общая стоимость объектов с геологической информацией и пакетами аукционной информации составила 10 229 329,64 грн”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что рекорд роста цены лота в первых торгах 2020 поставило ООО “Производственный комплекс “Камелот”. За Могилев-Подольский участок песчаника компания заплатит 451 тыс. грн при начальной стоимости лота 7510 грн. Суммарные поступления от продажи участка составят 494 209,16 грн;

Второй по величине рост начальной стоимости произошло при продаже участка песка Турбовская-1, Винницкой области. Победитель ООО “ВИНЦЕМЕНТ” заплатит в 44 раза больше начальной цены лота — 1 201 000 грн против 26 980 грн. Вместе с геологической информацией и аукционным пакетом, от продажи объекта в бюджет поступит 1 236 647,5 грн;

В 21,8 раз выросла стоимость участка песчаника БУДАНОВСКИЙ-3, на Тернопольщине. Победитель ЧП “Осень и КО” заплатит 1 000 002 грн за лот, начальная цена которого составляла 8120 грн. Всего с этого лота государство получит 1 035 649,5 грн.

Сообщается, что конечная стоимость 8 реализованных лотов составила 3 310 429,00 грн против 557 170,00 начальной цены.

Так, торги не состоялись по четырем участкам с общей начальной стоимостью 7 387 597, среди которых самые дорогие объекты аукциона:

— участок молибденовых руд “Красная” в Днепропетровской области для геологического изучения с опытно-промышленной разработкой начальная стоимость лота — 4 484 802, общая стоимость — 5 605 926,25;
— Иволжанское месторождение минеральных вод на Сумщине для добычи начальная стоимость лота — 2 885 211, общая стоимость — 3 454 264,07;
— участок подземных вод в селе Сливино на Николаевщине для геологического изучения с ДПР: начальная стоимость — 12 424, общая — 79 062 грн;
— Борисовский участок глин и суглинков в Винницкой области для геологического изучения с ГПР: начальная стоимость — 5160, общая — 40 807 грн.

Напомним, на прошлой неделе в Украине продали активы обанкротившихся банков на 61 230 000 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы