Госгеонедра продали на аукционе три участка на более 3,3 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На аукционе Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков, всего было продано три участка стоимостью 3 310 429 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной добывающего производства Украины.
“16 апреля завершились первые в этом году аукционы на получение специальных разрешений. В общем Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков стоимостью от 5160 до 4 484 802 грн. Суммарная стоимость выставленных лотов — 7 944 677 грн. Общая стоимость объектов с геологической информацией и пакетами аукционной информации составила 10 229 329,64 грн”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что рекорд роста цены лота в первых торгах 2020 поставило ООО “Производственный комплекс “Камелот”. За Могилев-Подольский участок песчаника компания заплатит 451 тыс. грн при начальной стоимости лота 7510 грн. Суммарные поступления от продажи участка составят 494 209,16 грн;
Второй по величине рост начальной стоимости произошло при продаже участка песка Турбовская-1, Винницкой области. Победитель ООО “ВИНЦЕМЕНТ” заплатит в 44 раза больше начальной цены лота — 1 201 000 грн против 26 980 грн. Вместе с геологической информацией и аукционным пакетом, от продажи объекта в бюджет поступит 1 236 647,5 грн;
В 21,8 раз выросла стоимость участка песчаника БУДАНОВСКИЙ-3, на Тернопольщине. Победитель ЧП “Осень и КО” заплатит 1 000 002 грн за лот, начальная цена которого составляла 8120 грн. Всего с этого лота государство получит 1 035 649,5 грн.
Сообщается, что конечная стоимость 8 реализованных лотов составила 3 310 429,00 грн против 557 170,00 начальной цены.
Так, торги не состоялись по четырем участкам с общей начальной стоимостью 7 387 597, среди которых самые дорогие объекты аукциона:
— участок молибденовых руд “Красная” в Днепропетровской области для геологического изучения с опытно-промышленной разработкой начальная стоимость лота — 4 484 802, общая стоимость — 5 605 926,25;
— Иволжанское месторождение минеральных вод на Сумщине для добычи начальная стоимость лота — 2 885 211, общая стоимость — 3 454 264,07;
— участок подземных вод в селе Сливино на Николаевщине для геологического изучения с ДПР: начальная стоимость — 12 424, общая — 79 062 грн;
— Борисовский участок глин и суглинков в Винницкой области для геологического изучения с ГПР: начальная стоимость — 5160, общая — 40 807 грн.
Напомним, на прошлой неделе в Украине продали активы обанкротившихся банков на 61 230 000 грн.