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На Алтае будут судить женщину, которая вербовала желающих поджигать государственные здания России

На Алтае будут судить женщину, которая вербовала желающих поджигать государственные здания России

Киев • УНН

 • 532746 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Жительницу Алтайского края в России, которая искала готовых поджигать здания органов власти, задержали. Вскоре она предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Детали

Отмечается, что следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула.

Дело было возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией).

Цитата

"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Легион "Свобода России" и ответила согласием на предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае. В дальнейшем, по указанию "куратора", она начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе поджогов зданий органов власти", — говорится в сообщении.

В марте 2023 года женщину задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Отмечается, что женщина признала вину, дело передали в суд.

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