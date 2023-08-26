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На Алтаї судитимуть жінку, яка вербувала охочих підпалювати державні будівлі Росії

На Алтаї судитимуть жінку, яка вербувала охочих підпалювати державні будівлі Росії

Київ • УНН

 • 532747 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Жительку Алтайського краю у Росії, яка шукала готових підпалювати будівлі органів влади, затримали. Незабаром вона постане перед судом. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що слідчим відділенням УФСБ Росії по Алтайському краю завершено розслідування кримінальної справи щодо мешканки Барнаула.

Справу було порушено за статтею 275.1 КК Росії (співробітництво на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією).

Цитата

"Наприкінці 2022 року жінка встановила контакт із представником забороненої в Російській Федерації терористичної організації "Легіон "Свобода Росії" і відповіла згодою на пропозицію щодо вчинення деструктивних дій в Алтайському краї. Надалі, за вказівкою "куратора", вона почала шукати мешканців регіону, готових до радикальної діяльності, у тому числі підпалів будівель органів влади", — йдеться у повідомленні.

У березні 2023 року жінку затримали співробітники УФСБ Росії Алтайським краєм. Зазначається, що жінка визнала провину, справу передали до суду.

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