На Алтаї судитимуть жінку, яка вербувала охочих підпалювати державні будівлі Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Жительку Алтайського краю у Росії, яка шукала готових підпалювати будівлі органів влади, затримали. Незабаром вона постане перед судом. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
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Зазначається, що слідчим відділенням УФСБ Росії по Алтайському краю завершено розслідування кримінальної справи щодо мешканки Барнаула.
Справу було порушено за статтею 275.1 КК Росії (співробітництво на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією).
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"Наприкінці 2022 року жінка встановила контакт із представником забороненої в Російській Федерації терористичної організації "Легіон "Свобода Росії" і відповіла згодою на пропозицію щодо вчинення деструктивних дій в Алтайському краї. Надалі, за вказівкою "куратора", вона почала шукати мешканців регіону, готових до радикальної діяльності, у тому числі підпалів будівель органів влади", — йдеться у повідомленні.
У березні 2023 року жінку затримали співробітники УФСБ Росії Алтайським краєм. Зазначається, що жінка визнала провину, справу передали до суду.
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