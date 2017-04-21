На админгранице с Крымом завершились антитеррористические учения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25803 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145828 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112682 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114056 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110982 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103135 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106655 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103265 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151077 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На админгранице с Крымом завершились антитеррористические учения

На админгранице с Крымом завершились антитеррористические учения

Киев  •  УНН

 • 8696 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 21 апреля. УНН. СБУ провела плановые тактико-специальные учения на админграницах с Крымом, передает корреспондент УНН.

По легенде учений, условные диверсанты взорвали коммуникации телерадиовышки “Чонгар” и Генической телерадиовышки.

Задача спецназовцев — локализовать последствия взрыва, определить приметы злоумышленников, разыскать и задержать их. Условные диверсанты скрывались в здании бывшего детского лагеря. Силами сводной штурмовой группы Центра спецназа “Альфа” СБУ и Вооруженных Сил Украины проведена силовая фаза, в результате чего “диверсанты” были обезврежены.

В учениях приняли участие около 700 человек, среди которых сотрудники СБУ, Нацгвардии, полиции, подразделения Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины, представители органов власти, местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом.

Напомним, антитеррористические учения стартовали сегодня, 21 апреля.

Украинские Национальные Новости

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