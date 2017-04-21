На админгранице с Крымом завершились антитеррористические учения

По легенде учений, условные диверсанты взорвали коммуникации телерадиовышки “Чонгар” и Генической телерадиовышки.

Задача спецназовцев — локализовать последствия взрыва, определить приметы злоумышленников, разыскать и задержать их. Условные диверсанты скрывались в здании бывшего детского лагеря. Силами сводной штурмовой группы Центра спецназа “Альфа” СБУ и Вооруженных Сил Украины проведена силовая фаза, в результате чего “диверсанты” были обезврежены.

В учениях приняли участие около 700 человек, среди которых сотрудники СБУ, Нацгвардии, полиции, подразделения Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины, представители органов власти, местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом.

Напомним, антитеррористические учения стартовали сегодня, 21 апреля.