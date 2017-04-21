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На адмінмежі з Кримом завершились антитерористичні навчання

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 21 квітня. УНН. СБУ провела планові тактико-спеціальне навчання на адмінмежі з Кримом, передає кореспондент УНН.

За легендою навчань, умовні диверсанти підірвали комунікації телерадіовежі “Чонгар” та Генічеської телерадіовежі.

Завдання спецпризначенців — локалізувати наслідки вибуху, визначити прикмети зловмисників, розшукати та затримати їх. Умовні диверсанти переховувались у будівлі колишнього дитячого табору. Силами зведеної штурмової групи Центру спецпризначень “Альфа” СБУ та Збройних Сил України проведено силову фазу, у результаті чого “диверсанти” знешкоджені.

У навчаннях взяли участь близько 700 осіб, серед яких співробітники СБУ, Нацгвардії, поліції, підрозділи Державної прикордонної служби, Збройних сил України, представники органів влади, місцевого самоврядування та інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, антитерористичні навчання стартували сьогодні, 21 квітня.

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