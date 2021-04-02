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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27041 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42159 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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На 87 округе украли сотни бюллетеней и отменили выборы на участке, где победил Шевченко

На 87 округе украли сотни бюллетеней и отменили выборы на участке, где победил Шевченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Надворной, что на Прикарпатье, во время пересчета голосов обнаружили пропажу сотни бюллетеней, утверждают члены участковой комиссии. Под этим предлогом отменили результаты выборов на участке, где победил Александр Шевченко. Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро ".

"Было 377 голосов" за "Александра Шевченко. А вот в окружкоме при пересчете сто бюллетеней исчезло. За дело взялась полиция.

Члены окружкома заподозрили, что бюллетени могли украсть из помещения несмотря на охрану. Выборы на этом участке в Микуличин признали недействительными ", - говорится в сюжете ТСН.

По информации партии "За Будущее", после того, как СБУ вывела из ОИК наблюдателей, было обнаружено незаконное проникновение в помещение и манипуляции с бюллетенями, один из мешков был расторгнут и заклеен скотчем.

А на следующий день на заседании комиссии представитель "Слуги народа" указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и потребовал пересчета количества бюллетеней. Оказалось, что "исчезло" 100 бюллетеней с 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на всем участке.

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