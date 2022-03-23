На 84-м году ушла из жизни Мадлен Олбрайт, первая женщина-госсекретарь США

Детали

Как сообщается, смерть была подтверждена в электронном письме сотрудникам Albright Stonebridge Group, глобальной стратегической фирмы, основанной Олбрайт.

Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона, сначала выступая в качестве посла США в Организации Объединенных Наций, а затем став главным дипломатом страны на втором сроке президента. Она выступала за расширение НАТО, настаивала на вмешательстве альянса на Балканах, чтобы остановить геноцид и этническую чистку, стремилась уменьшить распространение ядерного оружия и отстаивала права человека и демократию по всему миру, отмечают американскиме СМИ.

Ранее

Как писал УНН, ранее в США умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман.