На 84-м году ушла из жизни Мадлен Олбрайт, первая женщина-госсекретарь США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Первая женщина-государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, которая помогала руководить внешней политикой Запада после холодной войны, умерла в возрасте 84 лет, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как сообщается, смерть была подтверждена в электронном письме сотрудникам Albright Stonebridge Group, глобальной стратегической фирмы, основанной Олбрайт.
Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона, сначала выступая в качестве посла США в Организации Объединенных Наций, а затем став главным дипломатом страны на втором сроке президента. Она выступала за расширение НАТО, настаивала на вмешательстве альянса на Балканах, чтобы остановить геноцид и этническую чистку, стремилась уменьшить распространение ядерного оружия и отстаивала права человека и демократию по всему миру, отмечают американскиме СМИ.
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